Tom Van Grieken West-Europese politicus die meest uitgeeft aan Facebook

Op de EU-top 10 moet Van Grieken in de eerste helft van 2022 enkel drie Hongaarse politici laten voorgaan, onder hen Viktor Orbàn, maar hun uitgaven vielen sterk terug na de verkiezingen van april. N-VA-voorzitter Bart De Wever prijkt op de zesde plaats met 125.727 euro, terwijl zijn Vooruit-collega Conner Rousseau de top 10 afsluit met 65.842 euro.

“Het Vlaams Belang wordt gedwongen om te adverteren via sociale media, want reguliere media weigeren advertenties en eerlijke berichtgeving over onze voorstellen”, stelt Van Grieken in een reactie aan Knack.

N-VA op nummer één

In totaal gaven alle Belgische partijen samen al 2,35 miljoen euro uit aan Facebook. Daarmee zijn ze goed op weg om tegen het einde van het jaar opnieuw af te klokken op 4,7 miljoen euro - een evenaring van het totaalbedrag in 2021.

Als alle uitgaven van een partij opgeteld worden, staat in België N-VA op 1 met een totaal van 823.000 euro. Dat is 44 procent meer dan de tweede in de ranglijst: het Vlaams Belang. De derde plaats is voor PVDA, die de Amerikaanse multinational Facebook sinds het begin van dit jaar al 220.000 euro rijker maakte. Met de uitgaven van de Franstalige uitgaven, komt de partij op 310.00 euro.

Opmerkelijk is dat de digitale uitgaven van alle Franstalige partijen samen lager ligt dan de ‘Nederlandstalige’ uitgaven van de PVDA. Van de traditionele partijen heeft Vooruit het meeste geld veil voor betaalde advertenties.