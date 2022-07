Ziekenhuis kreeg al vijftien meldingen over omstreden gynaecoloog Geert V.

De gepensioneerde fertiliteitsarts kwam vijf dagen geleden in opspraak na een getuigenis van een donorkind in het programma Terzake. Volgens de 36-jarige West-Vlaming zou Geert V. destijds in het toenmalige Sint-Rembertziekenhuis in Torhout zijn eigen sperma gebruikt hebben bij de kunstmatige inseminatie van zijn moeder en dus zijn biologische vader zijn. De man beweert dat hij via stamboom en DNA-onderzoek al vier afstammelingen van V. kon identificeren.

Na de uitzending richtte AZ Delta, de ziekenhuiskoepel waarmee het Torhoutse ziekenhuis begin 2018 fusioneerde, een meldpunt op waar ongeruste ouders en donorkinderen met hun vragen terechtkunnen. Daar kwamen de avond van de uitzending al meteen een tiental meldingen binnen. Dat aantal is intussen opgelopen tot vijftien. Het gaat zowel om meldingen van donorkinderen als van moeders die behandeld geweest zijn.

“We proberen alle mensen met vragen te helpen”, zegt woordvoerder Kristien Beuselinck van AZ Delta. “Bijvoorbeeld door mensen die zich vragen stellen of duidelijkheid wensen over hun afstamming willen de weg te wijzen.”