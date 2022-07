Veroordeelde R. Kelly niet meer onder bijzonder toezicht in cel

De wegens seksueel misbruik veroordeelde voormalige muziekster R. Kelly (55) staat niet meer onder bijzonder toezicht in de gevangenis. Dat meldt het openbaar ministerie van New York.

De advocaat van R. Kelly, veroordeeld tot 30 jaar cel, had een klacht ingediend omdat de autoriteiten maatregelen hadden genomen om te voorkomen dat de zanger zelfmoord zou plegen. Dat gebeurde volgens de advocaat ten onrechte, omdat het om een bekende persoon gaat. Maar nu heeft het openbaar ministerie laten weten dat het geen risico meer ziet.

De 55-jarige gevallen popster werd vorige week in een misbruikzaak veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij zit in de gevangenis in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. Kelly heeft de aanklachten steeds ontkend.

