Belgische reclamewaakhond eist dat Lufthansa campagne wijzigt

Reclamewaakhond JEP – de jury voor eerlijke reclamepraktijken in ons land – eist dat luchtvaartmaatschappij Lufthansa een recente reclamecampagne fors wijzigt of desnoods stopzet.

Het oordeel van de JEP komt er na klachten over een affichecampagne van Lufthansa met als slogans “Connecting the world, protecting its future” en “When it comes to sustainability, the sky isn’t the limit”. Op de affiches zijn foto’s te zien van vliegtuigen in combinatie met bomen en de planeet aarde.

Volgens de JEP draagt de campagne echter “de boodschap uit dat luchtvervoer allerlei milieuvoordelen met zich zou meebrengen en misleidt de reclame consumenten op het vlak van de milieueffecten van luchtvervoer.”

Volgens Lufthansa was de campagne bedoeld om mensen te wijzen op de vele milieu-inspanningen die het luchtvaartbedrijf onderneemt. Maar volgens de JEP overstijgen de gebruikte slogans en foto’s de inspanningen van het bedrijf en is de campagne strijdig met de milieureclamecode.