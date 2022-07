Zonder dat hij het weet, ligt hij aan de basis van omstreden deal: Olivier werd op reis van straat geplukt, vijf maanden later zit hij nog in Iraanse cel

Landgenoot Olivier Vandecastele (41) zit al sinds eind februari 2022 opgesloten in een Iraanse cel.

Als gewezen “country director” voor verschillende hulporganisaties kent Olivier Vandecasteele (41) Iran op zijn duim. In 2021 volgt zijn ontslag in Teheran, nadat hij er binnen de ngo corruptie aan de kaak stelt. Een reis naar zijn tweede thuisland om nog wat praktische zaken af te handelen, midden februari, is uitgedraaid uit op een nachtmerrie. “Hij zit al meer dan vier maanden zonder enig motief achter tralies”, zegt zijn beste vriend.