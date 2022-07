Drie maanden geleden nog getrouwd met 49 jaar jongere vrouw, nu is Willy (81) plots dood: gerecht voert onderzoek

Buren troffen Willy De Kegel op 23 mei dood aan in zijn woning. Nog diezelfde dag werd een onderzoek opgestart. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen, dat niet wil verduidelijken wat de aanleiding tot het onderzoek is. Ook de doodsoorzaak wordt niet meegedeeld.

Mogelijk is dat vooral de context van het overlijden. Drie maanden eerder was De Kegel onverwachts hertrouwd met een 49 jaar jongere vrouw, de 32-jarige M. Volgens de buren woonde het koppel niet samen. Door dat huwelijk was de vrouw wel zijn voornaamste erfgenaam.

De vrouw werd door de politie ondervraagd, en voor de onderzoeksrechter geleid, maar niet aangehouden. “Mijn cliënte is niet in verdenking gesteld. Er zijn haar ook geen voorwaarden opgelegd”, zo reageert haar advocaat Jeroen D’Hondt.

Ook de twee buren die de man aantroffen, werden lang ondervraagd.

Het onderzoek naar het overlijden gaat voort, zegt het parket. De woning van de man blijft verzegeld. (bsb, cel)