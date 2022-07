Spoedverpleger Stef Vanlee gaat op zoek naar oud-patiënten om te zien hoe het met hen is: “Weet niet of ze het overleefd heeft”

Tot 150 patiënten passeren er op een dag op de spoedafdeling van ZNA Jan Palfijn. Verpleger Stef Vanlee ontmoet hen, verzorgt hen, en zwaait hen even snel weer uit. “Vaak vraag ik me af: Hoe zou het nu met hen zijn?” Dus zocht hij enkelen weer op, om eens hún kant van het verhaal te horen. Het resultaat hoor je bij Het Nieuwsblad in de nieuwe podcast 112 – Verhalen van op spoed.

“Een schop van een paard.” Dat gaf Sofie als reden op toen ze met een gebroken ruggenwervel op spoed belandde. Leek aannemelijk, gezien de verwondingen. Maar toen de verpleger extra vragen begon te stellen, knakte Sofie plots. Ze vertelde hoe haar vriend haar in het ziekenhuis had geslagen. Hoe ze dat al jaren verzweeg voor vrienden en familie. Maar nu vertelde ze het. Aan een onbekende verpleger, die ze twee minuten voordien had ontmoet. Het gesprek veranderde haar leven. “Ineens kon ik het”, zegt Sofie. “Ik belde hem op en zei dat hij zijn spullen moest pakken tegen het moment dat ik thuis kwam. Tot vandaag heb ik hem niet meer gezien.”

De beklijvende getuigenis van Sofie is een van de twaalf verhalen uit de nieuwe podcast 112 – Verhalen van op spoed. Een podcast van Stef Vanlee, bekend van de serie Dertigers en sinds kort ook tegen wil en dank bekend als de verpleger die zelf op spoed belandde door een agressieve patiënt (lees hier). Niet dat het zijn geloof in de job heeft aangetast. “Absoluut niet. Het overgrote deel van de patiënten zijn fijne, vriendelijke mensen. Dat was een uitzondering, punt. Ik ben wel benieuwd waarom hij dat deed. Dat kereltje was 21 jaar, ik zou hem ook wel eens willen terugzien.”

Witte van Leonidas

Want dat is dus het concept van de podcast: de verpleger die zijn patiënten weer opzoekt. “Wij zien op de spoedafdeling 120 tot 150 patiënten op 24 uur tijd. Ik spreek die natuurlijk niet allemaal persoonlijk, maar in mijn vroege dienst waren er toch 48 mensen waarbij ik passeerde. Sommigen vergeet ik direct – de zeven kinderen met keelpijn en vier sporters met een verzwikte enkel ga ik niet onthouden. Maar vannacht was er ook een vrouw van 38 die een zeer ernstige hersenbloeding had. Haar partner stond erbij, zij ging enorm snel achteruit. Zoiets blijft wel in mijn hoofd spelen. Want ik weet op dit moment niet of ze het overleefd heeft, en hoe ze eraan toe is.”

“Soms komt dat verhaal wel nog naar ons toe. Patiënten sturen nog een kaartje of een doos pralines naar de spoeddienst – mensen die nu lezen: de witte van Leonidas zonder noot vinden we de lekkerste. (lacht) En tegelijk zijn er van die verhalen die ook op onze dienst blijven leven. Zoals het verhaal van mevrouw Carpentier, die we na een uur en een kwartier reanimeren toch opnieuw tot leven kregen. Of van Udoka, die binnenkwam met een niercrisis maar plots op bevallen stond. Die verhalen zijn ook onder de verplegers legendarisch. En die mensen ben ik voor de podcast opnieuw gaan opzoeken.”

Zwarte zondag

Uiteraard kweekt een verpleger ook een olifantenvel. Vanlee kan zich niet elk sterfgeval persoonlijk aantrekken. Een geslaagde reanimatie is een overwinning, als het niet lukt is dat part of the job. “Vaak worden we meer geraakt door het verdriet en de reacties van de omgeving, dan door het sterfgeval op zich. Een collega-ambulancier werd vorige week opgeroepen, en kwam aan in een huis waar een 14-jarige jongen zijn mama probeerde te reanimeren. Zoiets komt wel binnen natuurlijk. Wij zijn ook mensen. En dat blijft wel een zot aspect aan de job, dat je op een bepaald moment toch weer over moet naar de orde van de dag. Een zwarte zondag bijvoorbeeld, dat is zo’n verhaal dat aan mij kleeft. Drie jonge meisjes verongelukt op de autostrade, een enorme klap tegen een brugpijler. Ik was toen MUG-verpleger, wurmde me naar binnen in het wrak. Plots was ik vlak bij die twee meisjes, zeventien jaar schat ik. Ze leken vredig te slapen, alleen kwamen bloedstraaltjes uit hun neus. Ik was enorm onder de indruk, maar als ik terug op spoed kwam, volgde onmiddellijk de vraag: Hey Stef, kan jij het gips doen in box 4?”

Kortom: de podcast was voor Stef Vanlee ook deels een verwerkingsproces. Om een einde te breien aan verhalen die onafgewerkt waren. Van heel luchtige – een scoutsmeisje dat uit een boom viel – tot de zelfdoding van een collega op de vloer. Samen met zijn broer/monteur Wim zocht hij de mensen thuis op, in hun privé-omgeving. “Wat me vooral opviel: zij hadden ook nog veel vragen voor mij. Op spoed capteren mensen vaak heel weinig van het verhaal. Ik had dus hun puzzelstukjes nodig, maar zij ook die van mij. Marijke bijvoorbeeld, een vrouw met een darminfarct, reageerde bij het binnenkomen: Ah zo zie jij eruit! Blij dat ik u nu eens zie. Want hoewel je daar uren aan mijn bed hebt gestaan, heb ik u eigenlijk nooit deftig gezien.”

Podcast 112 – Verhalen van op Spoed

Te beluisteren op nieuwsblad.be/podcast en op de podcastkanalen van Apple, Spotify en Google

Stef Vanlee schreef ook het boek 112 Verhalen (Uitgeverij Vrijdag) waarin hij de anekdotes van op spoed vertelt zoals hij ze beleefde.