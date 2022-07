Directeur (61) rusthuis in de cel na oplichting senioren met vastgoeddeals

De directeur van service-residentie Ter Korbeke in Bierbeek zit in de cel. Ivan V.L. (61) zou het spaargeld van enkele van zijn senioren hebben ontfutseld, bij investeringen in fictieve vastgoeddeals. Het zou gaan om miljoenen euro’s.

Johan V.L. (61) werd al op 29 april opgepakt en aangehouden, zo zegt het Leuvense parket. De man wordt verdacht van oplichting, witwassen en misbruik van vertrouwen. Als directeur van Ter Korbeke benaderde hij senioren die in zijn residentie verbleven. Hij stelde hen voor om hun spaargeld te investeren in buitenlands luxevastgoed.

Naast directeur van Ter Korbeke was Johan V.L. immers ook directeur van de Luxemburgse investeringsmaatschappij Global Invest. Daarmee beloofde hij investeringen met een rendement tot 12 procent. Maar de projecten die hij voorstelde, bestonden niet. De foto’s van vakantievilla’s in Spanje en de appartementen in Polen die hij toonde, waren prentjes van gebouwen die al elders in Europa stonden.

Sommige senioren investeerden tot 350.000 euro. Maar toen enkele senioren hun investering terugwilden, reageerde Ivan V.L. niet meer.

Volgens het Leuvense parket hebben zich drie gedupeerden gemeld. Mogelijk zijn er nog slachtoffers. Er zouden voor miljoenen euro’s geïnvesteerd zijn. Of het allemaal om oplichting gaat, wordt onderzocht. “Er zijn op zijn minst sterke aanwijzingen dat er strafbare feiten zijn gebeurd”, zegt het parket. Ivan V.L. riskeert 5 jaar cel.

Global Invest werd begin dit jaar gerechtelijk ontbonden en de NV Ter Korbeke, de eigenaar van het pand, werd vorige maand failliet verklaard. Er zijn twee curatoren aangesteld. Volgens hen komt de uitbating van de seniorenresidentie niet in het gedrang.