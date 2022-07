Spanje mist sterkhouders op EK vrouwenvoetbal: nu ook sterspeelster Alexia Putellas out

Spanje geldt als een van de favorieten op het EK, maar het gemis van Putellas is wel een grote klap. Ze is met 100 interlands, waarin ze tot 23 doelpunten kwam, de Spaanse recordinternational. Vorig jaar won ze de Gouden Bal voor Vrouwen en werd ze verkozen tot The Best FIFA Women’s Player. Putellas is bovendien de sterspeelster van FC Barcelona, dat dit seizoen de finale van de Champions League verloor van Olympique Lyonnais. Putellas werd verkozen als beste speelster van dat toernooi.

Spanje zag in de aanloop naar het EK ook al topscorer Jennifer Hermoso wegvallen met een knieblessure. Zij speelde tot voor kort bij FC Barcelona en werd vorig jaar tweede in de Gouden Bal-verkiezing, achter ploeggenote Putellas.