Opnieuw woning beschoten in Borgerhout, kogelinslagen in huis van bekende kickbokser

In de Zegepraalstraat in Borgerhout is dinsdagavond opnieuw een woning beschoten, dat bevestigt de politie. Het gaat om de woning van de familie van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik.

De nieuwe schietpartij speelde zich op klaarlichte dag af in de Zegepraalstraat, onder het oog van een politiecamera. “Er is een woning beschoten”, bevestigt de politiezone Antwerpen. De politie is ter plaatse om vaststellingen te doen. Het is het vierde incident in korte tijd in dezelfde straat, eerder werd dezelfde woning al met zwaar vuurwerk aangevallen. “We hebben een onderzoeksrechter gevorderd”, zegt Lieselotte Claessens van het parket in Antwerpen. “Een link met de eerdere incidenten wordt onderzocht. De federale gerechtelijke politie en het labo zijn ter plaatse gekomen.”

Politie en labo doen vaststellingen in de Zegepraalstraat. — © bfm

Twee andere woningen in de straat werden vorige week nog beschoten en ook een huis in een nabijgelegen straat werd onder vuur genomen, dat laatste bleek duidelijk een ‘vergisaanslag’ te zijn. Afgelopen nacht werd ook in Borsbeek een huis beschoten, de politie telde er tien kogelinslagen. Ook bij die aanslag werd in de richting van de bekende kickbokser, en vooral zijn broers, gewezen.

Zelf stelde Ben Saddik vandaag op Instagram dat hij de verdachtmakingen beu is. “Ik betreur dat telkens mijn naam wordt genoemd, terwijl nog niet eens vaststaat of er effectief een verband bestaat met mijzelf dan wel met mijn familie. Bovendien geldt nog steeds het vermoeden van onschuld in welke zaak dan ook waarin mijn naam zou zijn worden genoemd”, zegt hij.“Momenteel concentreer ik mijzelf op mijn sport en zou ik graag hebben dat de media zich focust op mijn sportieve prestaties in plaats van op geruchten en veronderstellingen ... Elke insinuatie en verdachtmaking over mijn vermeende betrokkenheid bij een lopend strafrechtelijk onderzoek of de schietpartijen in de straat van mijn ouderlijke woning, waar ik al jaren niet meer verblijf, is onterecht!”

(sare)