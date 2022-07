Italiaans kampioen AC Milan wil ver gaan voor Charles De Ketelaere

Het is er op stage in Wageningen niet aan te zien, want hij loopt er zeer relaxed bij, maar er speelt wel degelijk van alles rond Charles De Ketelaere (21). AC Milan wordt almaar concreter voor de aanvaller van Club Brugge.

Bij de Italiaanse kampioen maken ze er – althans tegenover de plaatselijke pers – geen geheim meer van dat hij een van de toptargets is. Gisteren berichtten meerdere gezaghebbende Italiaanse media ook over een bod van zo’n 20 miljoen euro plus bonussen, wat enkel langs Milan-kant werd bevestigd. Maar duidelijk is dat technisch directeur Paolo Maldini nog een stuk verder wil gaan dan dat.

Dat is ook nodig om De Ketelaere los te weken, want áls hij vertrekt, moet daar voor Club een recordsom – meer dan 30 miljoen euro dus – tegenover staan.