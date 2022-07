Schutter Chicago dreigde eerder “iedereen te vermoorden”, maar kon legaal zware wapens kopen

Bij de schietpartij tijdens de 4 juliparade in Highland Park vielen zeven doden en tientallen gewonden.

De schutter droeg vrouwenkleren om makkelijker te kunnen ontsnappen. Hij kon uren later na een korte achtervolging worden aangehouden.

De man kwam in 2019 al twee keer in contact met de politie. In een van die gevallen zou Robert Crimo, zoals de vermeende schutter heet, hebben gedreigd “iedereen te vermoorden”, aldus de politie. Ook ontving de politie dat jaar een melding dat hij een zelfmoordpoging had ondernomen.

Bij het incident waarbij Crimo gedreigd had “iedereen te vermoorden”, had een familielid de hulp ingeroepen van de politie van Highland Park, de rijke voorstad van Chicago waar de fataal verlopen 4 juliparade was. De politie haalde toen 16 messen, een dolk en een zwaard uit de woning van Crimo. Destijds was er volgens de politie geen reden om hem te arresteren en er waren geen slachtoffers.

Ondanks de eerdere dreiging, kon Crimo legaal de zware wapens kopen waarmee hij zijn schietpartij uitvoerde. Crimo vuurde maandag vanaf een dak meer dan zeventig kogels af op de menigte.

Rapper

Crimo genoot van een bescheiden online bekendheid onder zijn artiestennaam “Awake the Rapper”. De 21-jarige, die werkloos was nadat hij zijn universitaire opleiding opgaf, geeft een glimp van zijn gewelddadigheid in de clips van zijn liedjes.

In een van de video’s, die nu niet meer beschikbaar zijn, schiet de hoofdpersoon in een grove tekenfilmstijl met een pistool op mensen voordat hij in een plas bloed ligt, neergeschoten door de politie. In een ander liedje, dat acht maanden geleden uitkwam, zegt hij somber: “Ik moet het gewoon doen,” en “Dit is mijn lot. Alles heeft me naar dit geleid. Niets kan me tegenhouden, zelfs ik niet.”

