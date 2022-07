Boerenprotest Nederland: politie schiet nadat demonstranten op agenten proberen in te rijden in Heerenveen

De Nederlandse politie heeft dinsdagavond gericht geschoten bij een boerenprotest in Heerenveen. Niemand raakte gewond. Drie mensen zijn opgepakt, aldus de politie.

Demonstranten probeerden dinsdagavond in Heerenveen in te rijden op agenten en dienstauto’s. Er ontstond een dreigende situatie. Daarbij is gericht geschoten en zijn waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie. Niemand raakte gewond. Een tractor werd wel door een kogel geraakt. Drie mensen zijn opgepakt.

Op sociale media gaan beelden en filmpjes rond. Ook wordt een kogelgat in een tractor getoond. Omdat een agent heeft geschoten, volgt een onderzoek.

Maarten Brink van de Nederlandse politiebond ACP zegt de beelden online te hebben gezien, maar geeft aan dat het onduidelijk is wat eraan voorafging. Volgens hem grijpen agenten “nooit ‘zomaar’ naar het vuurwapen”. “Het pistool is het zwaarste middel.”