Zijn papa en mama werden allebei doodgeschoten tijdens parade in Highland Park Chicago, waarna kleine Aiden (2) alleen ronddoolde in de chaos

Irina McCarthy (35) en Kevin McCarthy (37) kwamen om bij de schietpartij in Highland Park Chicago, kleine Aiden werd alleen gevonden in de chaos. — © GoFundMe, Twitter

Elk overlijden bij de schietpartij in Highland Park, nabij Chicago, is tragisch. Maar het verhaal van Kevin en Irina McCarthy is toch bijzonder hartverscheurend: beide ouders van de kleine Aiden (2) kwam maandag om het leven . Hun zoontje, nu een wees, werd alleen aangetroffen in het midden van de chaos.

Kevin (37) en Irina McCarthy (35) keken er erg naar uit om met hun 2,5-jarige zoontje Aiden naar de parade voor de nationale feestdag te gaan. Kevin was naar verluidt “een heel trotse vader”. Die band werd pijnlijk verbroken toen een schutter het vuur opende op de menigte. De man overleed terwijl hij het jongetje probeerde te beschermen: volgens zijn schoonvader Michael Levberg “had Kevin Aiden onder zijn lichaam toen hij neergeschoten werd”.

De peuter doolde na de schietpartij alleen rond in de chaos, en werd door een vrouw meegenomen naar een ondergrondse parkeergarage waar nog andere mensen schuilden. Pas later werd duidelijk dat de beide ouders van Aiden om het leven waren gekomen.

Getuigenissen over de chaos tijdens het bloedbad

“Mama en papa komen straks”

Het was Levberg die na de schietpartij foto’s van de eenzame jongen op sociale media te zien kreeg. “Een buur passeerde, en toonde mij de foto. Het was Aiden”, vertelde Levberg met een gebroken stem aan de Chicago Sun Times. “Toen ik hem ging ophalen bij de politie, zei Aiden: ‘Mama en papa komen straks’. Kevin en Irina waren dol op hun kind. Ze waren van plan om er twee te krijgen.”

Kevin McCarthy was een geprezen werknemer bij Jaguar Gene Therapy, waar hij werkte aan gentherapie om zeldzame ziektes te genezen. Irina was een enig kind: zij werd geboren in Rusland, en verhuisde op jonge leeftijd met haar ouders naar Chicago. Ze ontmoette haar latere echtgenoot via haar werk in de farmaceutische industrie. “Ze was de liefde van mijn leven, ze was alles”, aldus haar vader.

Steun

Zijn grootouders langs moederskant zullen de kleine jongen nu opvoeden. Er werd door een familievriendin ook een GoFundMe-pagina opgericht voor Aiden, die oproep bracht inmiddels al meer dan één miljoen dollar op. “Aiden blijft op zijn tweede achter in een ondenkbare situatie: hij moet opgroeien zonder zijn ouders”, schrijft Irina Colon. “Hij wordt omringd door een gemeenschap aan vrienden en familie die hem liefdevol zullen steunen.

De vrouw die Aiden in veiligheid bracht, deelde deze foto op zoek naar zijn familie:

Op schoot bij zijn grootvader nadat ze herenigd werden bij de politie:

© Twitter