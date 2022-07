Italiaanse media: “Leeds United biedt meer dan 30 miljoen euro voor Charles De Ketelaere, interesse van Club voor twee jonkies AC Milan”

Een nieuwe dag, een nieuw element in de potentiële toptransfer van Charles De Ketelaere. Nadat maandagavond bekendraakte dat AC Milan een eerste bod van 20 miljoen euro (plus bonussen) had uitgebracht op de 21-jarige Rode Duivel, berichtten Italiaanse media dinsdagavond over een bod van meer dan 30 miljoen van Premier League-club Leeds United.

Het was transferspecialist Fabrizio Romano die met een update kwam over de situatie rond De Ketelaere. “Onderhandelingen tussen AC Milan en Club Brugge zijn bezig na openingsbod van 20 miljoen euro, Leeds biedt meer dan 30 miljoen euro plus bonussen”, aldus de Sky Sports-reporter.

Ook Gianluca Di Marzio, die Milan van dichtbij volgt en maandagavond het nieuws van het openingsbod naar buiten bracht, kwam eerder op de avond al met een update. Ook Di Marzio sprak over een bod van meer dan 30 miljoen euro van Leeds, al was dat nog niet honderd procent bevestigd aan de Italiaanse journalist. “Als dat effectief het geval is, wordt het een gecompliceerd verhaal voor AC Milan, ongeacht hun laatste poging in de komende dagen.”

Het is Milan echt wel menens voor De Ketelaere, want volgens La Gazzetta dello Sport sprak onze landgenoot al met coach Stefano Pioli en technisch directeur Paolo Maldini.

Interesse van Club in twee jonkies

Volgens Di Marzio is het ook “belangrijk om te weten dat Club Brugge interesse heeft in jeugdspelers Lukas Björklund en Emil Roback”. Wie weet kunnen die spelers dus in de deal betrokken worden. Björklund is een 18-jarige aanvallende middenvelder, Roback is een 19-jarige spits. Beide jongens zijn afkomstig uit Zweden en kwamen afgelopen seizoen uit voor de U19 van AC Milan.

De Rossoneri maakten dinsdag de komst van Divock Origi eindelijk officieel. Daarnaast voeren ze onderhandelingen met Chelsea om Hakim Ziyech over te nemen. De Italiaanse landskampioen is duidelijk op zoek naar technisch verfijnde voetballers. Wordt vervolgd.

