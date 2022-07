Duizenden Australiërs op de vlucht voor overstromingen: “Dit hebben we nog lang niet achter de rug”

De autoriteiten in New South Wales hebben gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen ten noorden van de grootste stad van Australië, in de voor zijn wijngaarden bekende Hunter-streek. En in bepaalde delen van Sydney kan het nog altijd tot overstromingen komen, ondanks minder regenval in de stad. “Dit hebben we nog lang niet achter de rug”, zei Dominc Perrottet, premier van de deelstaat.

Sinds de overstromingen bijna een week geleden begonnen hebben 85.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis onmiddellijk moeten verlaten, of dat ze zich moeten voorbereiden voor een snel vertrek, om te vermijden dat ze niet geblokkeerd raken door het wassende water.

In de hele westelijke rand van Sydney zijn rivieren buiten hun oevers getreden, en hele gebieden in meren veranderd. Modderig water komt de huizen binnen, en wegen en bruggen worden afgesneden. Meteorologen zeiden dat in Sydney op vier dagen tijd evenveel regen gevallen is als normaal in Londen op een heel jaar.

Hulp van regering

In 23 overstroomde regio’s van New South Wales heeft de federale regering het rampenplan afgekondigd, waarmee er middelen vrijgemaakt worden om de getroffen bewoners te helpen. Al vanaf donderdag zouden getroffenen 1.000 Australische dollar (663 euro) krijgen per volwassene en 400 dollar (265 euro) voor kinderen, voor noodhulp.

Premier Anthony Albanese kwam woensdag ter plaatse in de getroffen zone, en beloofde te zoeken naar oplossingen op de lange termijn. De voorbije 18 maanden waren er regelmatig zware overstromingen op de oostkust van Australië. In zijn verkiezingscampagne had Albanese, die sinds mei aan de macht is, beloofd de klimaatcrisis aan te pakken. De regering van zijn voorganger Scott Morrison kreeg hevige kritiek omdat ze te passief optrad tegen de klimaatproblemen.