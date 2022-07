Tom De Pelseneer wordt door de federale overheid betaald om vier jaar voor verpleger te studeren. Als hij niet op de schoolbanken zit, werkt hij in het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. — © Patrick De Roo

Antwerpen

1.071 mensen in België, waarvan bijna een kwart uit de provincie Antwerpen, ruilen dit jaar hun job in voor een studie verpleeg- of zorgkunde. De federale overheid betaalt al die mensen een voltijds loon. Antwerpenaar Tom De Pelseneer (45) is een van hen. “Ik heb mijn ontbijt- en lunchbar verkocht en studeer nu vier jaar lang voor verpleger”, zegt hij.