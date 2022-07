Bultrug die voor Belgische kust zwom, dood aangespoeld op Waddeneilanden

De bultrug in kwestie lokte eind mei en begin juni heel wat kijklustigen naar Knokke-Heist. Het 7 meter lange dier werd er gedurende enkele dagen meermaals gespot, maar zwom daarna naar Nederlandse wateren. Het werd voor het laatst levend waargenomen op 22 juni in het Marsdiep, tussen Den Helder en Texel. Dinsdag spoelde de bultrug dood aan op het strand van Vlieland, op een afgesloten gebied van een oefenterrein van het Nederlandse ministerie van Defensie. Het is de eerste keer sinds 2012 dat een bultrug in Nederland strandt.

Wetenschappers hadden al opgemerkt dat het dier erg mager was, huidproblemen had, en vermoedelijk ziek was. De walvis wordt nu verder onderzocht in Nederland, door onderzoekers van de universiteit van Wageningen, de universiteit van Utrecht, en Naturalis. “Als universiteit Utrecht richten we ons op de doodsoorzaak”, marien bioloog Lonneke IJsseldijk. “Naturalis neemt de schedel mee voor de eigen collectie. Wageningen focust zich op de maag en de darmen voor onderzoek naar het voedsel van de bultrug.” Als niemand geïnteresseerd is in de resten, wordt het lijf van de bultrug na onderzoek vernietigd.

© Jeroen Hoekendijk, Rene van Quekelberghe, Stichting SOS Dolfijn

Identificatie

Het was in eerste instantie niet zeker of het om hetzelfde dier ging, maar de stichting vergeleek beelden van de vin en staart van de walvis met die van het aangespoelde dier, en die blijken identiek. “Walvissen zijn als individu herkenbaar door bepaalde uiterlijke kenmerken. Zo ook deze bultrug. Op basis van onder andere staartfoto’s is de match gemaakt”, klinkt het.