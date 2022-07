Druk stijgt: opnieuw minister uit regering van Boris Johnson opgestapt, na interviews met “foute informatie uit Downing Street”

Nadat dinsdag al twee topministers hun ontslag uit de Britse regering hadden gegeven, heeft woensdagochtend ook minister voor Kinderen en Families Will Quince zijn vertrek aangekondigd. De druk stijgt zo op Boris Johnson, wiens premierschap aan een zijden draadje hangt. Woensdagmiddag staat het wekelijkse vragenuurtje in het Britse Lagerhuis gepland.

Het ontslag is opvallend: Quince verdedigde Johnson maandag nog in verschillende interviews, maar zegt nu dat hij opstapt omdat hij daarvoor “foute informatie uit Downing Street (het kabinet van Johnson, red.)” had gekregen.

Quince schrijft op Twitter dat hij de “categorieke bevestiging” had gekregen van Downing Street dat Johnson niet op de hoogte was van beschuldigingen tegen Chris Pincher, een parlementslid dat beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, toen hij hem benoemde tot deputy chief whip in het Britse Lagerhuis. Later op de dag kwam echter aan het licht dat Johnson wel degelijk op de hoogte was. De premier verontschuldigde zich daar inmiddels al voor, en zei dat hij dat “vergeten” was.

Eerder op de dag was ook Laura Trott al opgestapt, zij was kabinetschef op het ministerie van Transport. “Vertrouwen is in de politiek van het opperste belang, en zou dat altijd moeten zijn. Maar jammer genoeg is dat de afgelopen maanden verloren gegaan”, klonk het in haar ontslagbrief.

Dinsdag kondigden de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid en de minister van Financiën Rishi Sunak al hun ontslag aan. De twee zwaargewichten maakten hun ontslagbrieven openbaar op Twitter, en spaarden daarbij hun kritiek op BoJo niet. Zij achtten hem niet langer competent, en zeiden het vertrouwen in hem te hebben verloren.

Schandalen

De crisis bij de Conservatieve Partij is daarmee, na ook al eerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag en verkrachting aan leden van de Tories en na het zogenaamde ‘Partygate’-schandaal, compleet, maar Johnson zelf wil nog altijd doorgaan. Dat is niet naar de zin van een reeks partijgenoten, die vinden dat er een nieuwe vertrouwensstemming moet komen. Daarvoor zouden wel eerst de regels aangepast moeten worden, omdat de premier slechts een maand geleden nog zo’n stemming overleefde. Hij kreeg toen steun van 59 procent van zijn partijgenoten.