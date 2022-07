Palestijnse president en leider Hamas ontmoeten elkaar in Algiers

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft dinsdag in Algiers een ontmoeting gehad met de Palestijnse president Mahmoud Abbas en de leider van de Palestijnse islamistische beweging Hamas, Ismail Haniyeh. De Algerijnse nationale televisie heeft het over een “historische” ontmoeting.

De vergadering werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit en de Hamas-beweging, aldus dezelfde bron.

Abbas en Haniyeh zijn in Algiers om de festiviteiten bij te wonen ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Algerije.

Sinds 2007

Hamas en de Fatah-partij van Mahmoud Abbas liggen sinds 2007 met elkaar overhoop, toen de islamisten na bloedige confrontaties de controle over Gaza overnamen.

Ook nu nog is de door Fatah gedomineerde Palestijnse Autoriteit gevestigd op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar meer dan 2,8 miljoen Palestijnen wonen, terwijl de Gazastrook, met 2,3 miljoen inwoners onder Israëlische blokkade, nog steeds onder controle van Hamas staat.

Tebboune had een initiatief gelanceerd om de verzoening tussen Fatah en Hamas te bevorderen toen hij Abbas in december 2021 in Algiers ontving, maar dit heeft niet geleid tot enige toenadering tussen de twee rivaliserende groepen.