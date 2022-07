Frans dorpje verbiedt inwoners om tanden nog te poetsen met kraantjeswater

Een deel van het leidingwater in Bargemon, in het bergachtige achterland van de Côte d’Azur, wordt namelijk noodgedwongen aangevoerd met tankwagens, waardoor de kwaliteit van het drinkwater niet gegarandeerd is. Daarom mag het water ook niet worden gedronken, of gebruikt voor de bereiding van babymelk of rauw voedsel, aldus de gemeente. De inwoners kunnen bij het gemeentehuis flessen water halen.

De Zuid-Franse regio kampt naast de droogte- ook met een hittegolf. Er wordt gewaarschuwd voor temperaturen tot 40 graden.