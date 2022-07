Minister Zuhal Demir heeft saneringsovereenkomst met 3M over PFOS-vervuiling: “Groot bedrag”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een saneringsovereenkomst gesloten met 3M Belgium. Dat heeft de minister aangekondigd. Woensdagmiddag om 12.30 uur vindt op haar kabinet een persconferentie plaats over de inhoud van het akkoord.

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M maakte eerder al bekend dat het 150 miljoen euro zou investeren in saneringsmaatregelen om de historische verspreiding van PFAS in Zwijndrecht te remediëren. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft nu een akkoord bereikt met het bedrijf. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar het zou gaan om een “veelvoud van die 150 miljoen euro”. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

LEES OOK. Graafmachine, boomchirurg en 20.000 vrachtwagens op weg naar tuinen in Zwijndrecht: “Na 26 jaar moeten we van nul beginnen” (+)

Het bedrijf kwam vorig jaar in opspraak, nadat bij werken aan de Oosterweelverbinding vervuiling met PFOS werd ontdekt die afkomstig was van de fabriek in Zwijndrecht.

LEES OOK. PFAS wijdverspreid in het ondiepe grondwater: deze gemeenten zijn zwaarst getroffen (+)