Red Flames klaar voor vertrek richting EK in Engeland

De Red Flames trekken met veel zin richting EK in Engeland. Een ontspannen Tine De Caigny vertelde dat van stress nog geen sprake is. “We hebben veel geleerd van het EK 2017.”

De 23-koppige selectie van de Red Flames is op weg naar Engeland. Daar wacht op zondag 10 juli de eerste groepswedstrijd tegen IJsland.

De staf besliste om naast de 23 speelsters ook reservespeelsters Jill Janssens en Lenie Onzia mee te nemen. Janssens is back-up voor het geval rechtsachter Laura Deloose niet tijdig fit geraakt. Deloose heeft sinds de wedstrijd tegen Luxemburg last aan de enkel.

Ook Onzia is back-up voor het geval iemand anders nog uitvalt. “Maar zij blijft het hele EK bij de groep”, legde bondscoach Ives Serneels uit. “Zij zal als coach bij de staf blijven als er geen blessures zijn.”

Tine De Caigny was tijdens de EK-kwalificatie topschutter en heeft zin om ook in Engeland haar kunnen te tonen. “Ik kon niet scoren tijdens de oefenwedstrijden, maar ben mijn vertrouwen niet kwijt. Stress heb ik evenmin, net als de rest van de groep. We hebben geleerd van het EK 2017 waar we die eerste match te veel stress hadden.”