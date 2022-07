Mensensmokkelorganisatie opgerold in Duitsland: 18 arrestaties in West-Vlaams onderzoek

Bij een grootschalige actie tegen mensensmokkel met bootjes zijn dinsdagochtend in Duitsland 18 verdachten gearresteerd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Op basis van 40 andere gerechtelijke onderzoeken kon de mensensmokkelorganisatie in kaart gebracht worden door de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie.

Sinds eind 2019 worden in West-Vlaanderen regelmatig voertuigen vol bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten ontdekt. Vooral aan de Westkust liepen zo heel wat handlangers van mensensmokkelbendes tegen de lamp. De voertuigen bleken meestal vanuit Duitsland onderweg te zijn naar Noord-Frankrijk. Bestuurders en inzittenden werden door de Brugse correctionele rechtbank voor mensensmokkel veroordeeld tot gevangenisstraffen van dertig maanden tot zelfs twaalf jaar. Uitgerekend woensdagochtend velde de Brugse strafrechter nog een vonnis in twee gelijkaardige dossiers. De beklaagden kregen celstraffen van 37 en 40 maanden, deels met uitstel.

Volgens het parket gaan de mensensmokkelaars goed georganiseerd te werk. Volledige pakketten met boten, buitenboordmotoren, zwemvesten en brandstof worden door een deel van de criminele organisatie naar een afgesproken plaats gebracht, terwijl andere leden van de organisatie migranten op deze plaats laten verzamelen. De organisatie houdt ook steeds goed in de gaten dat alle vluchtelingen betaald hebben vooraleer ze in een bootje richting Verenigd Koninkrijk stappen. Betalingen gebeuren vaak door het blokkeren van bepaalde gelden bij hawala-kantoren, een soort informeel banksysteem.

Prioriteit voor justitie

Voor de Belgische justitie is de strijd tegen mensensmokkel al lang een absolute prioriteit. Het parket benadrukt dat dergelijke vormen van mensensmokkel levensgevaarlijk zijn. De gebruikte bootjes zijn immers vaak van slechte kwaliteit en totaal ongeschikt om op de Noordzee te varen. Sommige motoren zijn aftandse toestellen die op allerhande tweedehandswebsites werden aangekocht. Ook de gebruikte zwemvesten voldoen vaak helemaal niet als reddingsvest. “Dergelijke vesten geven de migranten, die vaak geen enkele andere keuze hebben dan zich over te geven aan de willekeur van de smokkelorganisaties, een vals gevoel van veiligheid”, stelt procureur Frank Demeester. De meeste overtochten vertrekken vanuit Noord-Frankrijk, maar ook vanop de Belgische kust werden al enkele pogingen ondernomen.

West-Vlaanderen krijgt als kustprovincie het vaakst te maken met mensensmokkel. Daarin speelt de ligging bij de Noord-Franse kust en havens een rol, maar uiteraard zijn er ook in West-Vlaanderen meerdere havens en plezierhavens. Bovendien vormen de snelwegparkings langs de autosnelweg E40 richting Frankrijk al vele jaren het geliefkoosde werkterrein van mensensmokkelorganisaties. Ook in de arrondissementen Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde werden onderzoeken opgestart naar mensensmokkel met bootjes. In Henegouwen ging het om meerdere dossiers na intercepties ter hoogte van de autosnelweg richting Frankrijk.

Criminele organisatie

Misdrijfanalisten en onderzoekers waren er van in het begin van overtuigd dat de opgepakte mensensmokkelaars geen zogenoemde lone wolves waren. Op basis van ongeveer 40 gerechtelijke onderzoeken konden de speurders inderdaad geleidelijk aan een criminele organisatie in kaart brengen. In dat kader werd begin mei in het Verenigd Koninkrijk al een vermoedelijk kopstuk van de bende opgepakt. De 29-jarige man van Iraanse origine werd opgepakt tijdens zijn werk in Oost-Londen. Hewa R. zit sindsdien in de cel in afwachting van zijn overlevering aan ons land.

In een volgende fase werd een grote actie op poten gezet om de mensensmokkelorganisatie in Duitsland op te rollen. In opdracht van de Brugse onderzoeksrechter werden dinsdagochtend in Duitsland 18 verdachten gearresteerd en werden op 36 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden 119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten aangetroffen.De actie speelde zich vooral af in Osnabrück, een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Liefst 550 Duitse politiemensen werden tijdens de actie bijgestaan door twaalf collega’s van de FGP. Het is de bedoeling dat minstens 18 verdachten zich na hun overlevering in Brugge voor de strafrechter zullen moeten verantwoorden.

“Sluitstuk van enkele jaren onderzoek”

“Dit dossier is het voorlopige sluitstuk van enkele jaren onderzoek”, reageert procureur Frank Demeester. Het parket vindt het belangrijk dat België als transitland toch haar steentje bijdraagt aan de strijd tegen mensensmokkel met bootjes. “Elk bootje dat wij in België kunnen onderscheppen, is één potentiële overtocht met dodelijk afloop minder en betekent dat we de druk op de Franse collega’s kunnen helpen verminderen. We weten immers heel goed uit een recent verleden dat dergelijke overtochten fataal kunnen aflopen, en dat moeten we koste wat kost vermijden.”

Het West-Vlaamse parket benadrukt ook dat de bende enkel kon opgerold worden dankzij de samenwerking met Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De actie is volgens de procureur dan ook een belangrijk signaal naar mensensmokkelorganisaties die door hun internationaal karakter ongestraft denken te blijven. “In het bijzonder zijn wij onze Duitse collega’s uit Osnabrück bijzonder dankbaar en erkentelijk voor hun tomeloze inzet en de grote capaciteit die zij geïnvesteerd hebben om hun Belgische collega’s ten dienste te zijn”, aldus procureur Frank Demeester.