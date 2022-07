KSA Waregem moet kamp stopzetten door corona, maar hoe zit het met andere jeugdkampen?

“KSA Waregem is tot nu de enige groep die zijn kamp heeft moeten stilleggen”, zegt Benjamin Verhegge van KSA Nationaal. “Maar het is er natuurlijk nog altijd een te veel. Na twee zomers met coronamaatregelen, hoopten we dit jaar een normale kampzomer te mogen meemaken.” De KSA van Waregem was sinds begin deze maand op kamp toen dinsdag werd beslist om het kamp stil te leggen. Elf van de zeventig deelnemers bleken besmet te zijn met corona.

LEES OOK. KSA Waregem moet kamp afbreken door corona en gebrek aan leiding: “We hadden bubbels en droegen mondmaskers”

Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen zijn er momenteel nog geen meldingen van kampen die zijn stilgelegd door corona.

Geen regels

De verschillende jeugdbewegingen benadrukken dat er geen coronaregels meer zijn voor de sector. Ze adviseren wel om zieke deelnemers met coronasymptomen te laten testen. Als deze persoon positief blijkt, wordt die - indien mogelijk - naar huis gestuurd.

“We krijgen af en toe wel meldingen van besmettingen op kamp, maar er zijn nog geen volledige kampen door stilgelegd”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Op dit moment is er trouwens ook geen regel die voorschrijft dat dat moet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet oplettend moeten zijn. Als er iemand ziek is en die blijkt positief te testen op corona kan die best naar huis vertrekken. Voor de rest van het kamp moet de situatie goed opgevolgd worden.”

LEES OOK. Officieel 5.518 coronabesmettingen per dag, maar die zijn slechts topje van ijsberg: “Doe maar maal vijf tot tien”

LEES OOK. Aantal besmettingen neemt weer toe: zo groot is de kans dat iemand in dezelfde ruimte corona heeft