39 verdachten gearresteerd en 150 bootjes gevonden tijdens “belangrijkste operatie ooit tegen mensensmokkelaars”

Bij een grootschalige politieactie in vijf Europese landen zijn dinsdag in totaal 39 verdachten gearresteerd. Dat werd woensdag meegedeeld door Eurojust, het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken. Aan de actie nam ook een team van Belgische agenten deel.

Sinds eind 2019 tot op vandaag werden in West-Vlaanderen al talrijke voertuigen onderschept met boten, zwemvesten of buitenmotoren: een aantal arrestaties werden toen ook omgezet in vervolgingen voor de correctionele rechtbank. Omdat de provincie al jarenlang wordt geconfronteerd met mensensmokkelaars – de geografische ligging aan het Kanaal leent zich daartoe – besloot de Belgische federale politie op internationaal niveau contacten te leggen. Dat resulteerde in een gigantische politieactie op dinsdag.

1.200 reddingsvesten

In opdracht van de onderzoeksrechter in Brugge werden in Duitsland, met het hart van de criminele organisatie in Osnabrück, achttien personen gearresteerd. 550 Duitse politiemensen namen deel aan de actie, net als twaalf Belgische agenten uit verschillende betrokken afdelingen van de Federale Gerechtelijke Politie. De bedoeling is dat minstens achttien verdachten aan België̈ zullen worden uitgeleverd om in Brugge te worden vervolgd voor feiten van mensensmokkel.

Er werden ook negen arrestaties verricht in Frankrijk en telkens zes in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In het totaal gebeurden vijftig huiszoekingen, waarbij ook 150 bootjes, meer dan 1.200 reddingsvesten, 50 motoren en circa 40.000 euro aan cash in beslag werd genomen. Zowat 900 politieagenten waren bij de operatie betrokken. “Het gaat om de belangrijkste operatie ooit tegen mensensmokkelaars”, duidde Jean-Philippe Lecouffe van Europol het belang.

15 miljoen euro omzet

“Dit dossier is het voorlopige sluitstuk van enkele jaren onderzoek”, aldus Frank Demeester, procureur van het parket van West-Vlaanderen. “Het is algemeen bekend dat België̈ in het kader van de problematiek van de zogenaamde small boats een transitland is, waarbij kleine bootjes en allerlei ander materiaal vanuit onze buurlanden naar Frankrijk worden gevoerd, om daar mensen op de Noordzee te duwen.”

LEES OOK. Duo dat met bootjes voor mensensmokkel werd betrapt, krijgt 37 maanden cel

Het netwerk dat dinsdag werd opgerold, was actief sinds oktober 2020 en zou verantwoordelijk zijn geweest voor de overtocht van 10.000 migranten over het Kanaal. Die dienden daarvoor een bedrag tussen de 2.500 en 3.500 euro neer te tellen. Daarbij zou het mensensmokkelnetwerk een omzet van 15 miljoen euro hebben gegenereerd.

Er liepen maar liefst veertig verschillende gerechtelijke onderzoeken, meestal gevoerd door de federale politie van het arrondissement West-Vlaanderen. Zij zorgden ervoor dat de criminele organisatie werd blootgelegd. Er werden politionele contacten met Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gelegd om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen een internationale bende mensensmokkelaars, wat dus voor uitstekende resultaten zorgde na de actie van dinsdag.

LEES OOK. Man krijgt veertig maanden cel voor mensensmokkel met rubberbootjes

“Onze Franse collega’s worden nagenoeg elke nacht geconfronteerd met veel beweging op hun stranden”, zo gaat Demeester verder. “Elk bootje dat wij in België̈ kunnen onderscheppen, is één potentië̈le overtocht met dodelijk afloop minder en betekent dat we de druk op de Franse collega’s kunnen helpen verminderen. We weten immers heel goed uit een recent verleden dat dergelijke overtochten fataal kunnen aflopen, en dat moeten we koste wat het kost vermijden.”

Ontmantelen

De procureur verduidelijkt nog dat hij fier is op de Belgische bijdrage tot de actie. “We mogen ook trots zijn op de internationale samenwerking die een heel duidelijk signaal is naar de criminele organisaties die zich vlot over de landsgrenzen heen voortbewegen. Vijf landen zijn erin geslaagd de neuzen in dezelfde richting te zetten om één criminele smokkelorganisatie te ontmantelen.”

Die cijfers kunnen nog verder oplopen, want de actie is nog niet helemaal afgerond. Het afgelopen jaar waagden bijna 50.000 migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Voor de eerste zes maanden van dit jaar gaat het om 11.500 migranten.