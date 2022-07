Brazilië levert ‘cocaïnekoning van Milaan’ na 27 jaar op de vlucht uit aan Italië

Maffiabaas Rocco Morabito (56) is na 27 jaar op de vlucht door Brazilië aan Italië uitgeleverd. Vorig jaar werd de topman van de ‘Ndrangheta in het Zuid-Amerikaanse land Brazilië opgepakt, en woensdagochtend landde hij in Rome. Dat melden Interpol en de Italiaanse autoriteiten woensdag. Morabito was wereldwijd een van “de meest gezochte voortvluchtigen”.

Rome zocht Morabito sinds 1995 voor drugstrafiek. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 28 jaar cel, en die straf werd later tot 30 jaar verhoogd. De uitlevering van de maffiabaas “stuurt een duidelijk signaal: hoe machtig het crimineel netwerk ook mag zijn, ons wereldwijde politienetwerk is sterker”, aldus Giovanni Bombardieri, anti-maffiamagistraat in Calabrië.

In september 2017 werd de Italiaan opgepakt in Uruguay, maar in juni 2019, kort voor hij naar Italië overgebracht zou worden, ontsnapte hij uit die gevangenis. Goed een jaar geleden werd hij weer gevat in Joao Pessoa, een stad in het noordoosten van Brazilië.

“Er zijn sporen van het optreden van Rocco Morabito bij de organisatie van de drugshandel tussen Brazilië en Europa sinds de jaren negentig”, aldus nog de politie. Hij staat onder meer bekend als de ‘Cocaïnekoning van Milaan’ en kon in 1994 ontsnappen aan een arrestatie in Milaan.