Chirogroep kan vlak voor start van bivak plots alle hulp gebruiken: “Boer liet weten dat hij voor het kampterrein een dubbele boeking heeft”

Al maanden kijken de jongens en meisjes van Chiro Iris uit Dilbeek uit naar hun bivak in Hotton, een typisch Ardeens dorpje dichtbij Durbuy. Maar net toen de leidingsploeg de allerlaatste voorbereidingen trof voor het voorkamp, dat normaal gezien op 7 juli zou starten en waarbij de tenten worden rechtgezet, volgde een kort telefoontje dat voor grote paniek zorgde.

Geen blaasjes

“Het was de boer die ons het terrein verhuurde waar we de komende weken onze tenten zouden opslaan”, zegt Stijn Smeulders (21), hoofdleider bij Chiro Iris. “Hij vertelde ons dat er blijkbaar iets was misgegaan waardoor de kampsite dubbel geboekt was. We waren dus niet meer welkom. Een boodschap die zo absurd overkwam, dat we onze eigen oren niet geloofden.”

Om na te gaan of het terrein echt wel bezet was, zakten enkele leden van de leidingsploeg af naar Hotton. “De boer bleek ons geen blaasjes wijs te maken”, gaat Smeulders verder. “De vereniging die haar tenten al had opgezet op het terrein legde ons een contract voor.”

Gigantisch medeleven

Diep teleurgesteld werd opnieuw vertrokken richting Dilbeek, waar een grote zoekactie naar een nieuw terrein werd opgestart. “Onze oproep werd massaal gedeeld op sociale media. Het medeleven is gigantisch. Dat doet ontzettend veel deugd”, zegt Stijn. “We kregen ook al concrete voorstellen en die terreinen worden vandaag (woensdag, red.) bezocht door enkele leiders.”

Maar of daar ook effectief een terrein bij zit dat aan alle noden voldoet, is helemaal nog niet duidelijk. Extra voorstellen blijven welkom.

Drie hectare

“We zijn op zoek naar een terrein van een drietal hectare, en dat bij voorkeur in Wallonië omdat we daar elk jaar op kamp gaan”, zegt Stijn. “Het terrein is liefst ook tot 7 augustus beschikbaar omdat onze jongens en meisjes apart op kamp gaan. De jongens vertrekken op 11 juli en de meisjes op 21 juli. Nadien zou er ook een oud-leidingskamp zijn. Maar mocht dat laatste niet lukken, dan zoeken we wel een andere oplossing.”

En of de jeugdvereniging nu boos is op de boer? “Al onze energie en tijd gaat momenteel naar het zoeken van een oplossing. Onze leden een geweldig kamp geven is prioritair op alles. En ik ben er gerust op dat ons dat nog gaat lukken ook”, besluit Smeulders.