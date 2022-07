Waarom de Taliban deze begraven auto willen tentoonstellen als monument

De Taliban willen de Toyota die hun oprichter moellah Omar in 2001 gebruikte om te ontsnappen aan de Amerikaanse invasietroepen tentoonstellen in het nationale museum in hoofdstad Kaboel.

“Een man die deel uitmaakte van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis reisde in deze auto”, schreef Anas Haqqani, de broer van de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken en zelf een belangrijk adviseur van de Taliban. “Hij vertrouwde op God Almachtig, hij leidde onze troepen in een ongelijk oorlog tegen tientallen binnenvallende landen, en won. Dit aandenken moet bewaard worden in ons nationaal museum”, klonk het.

De wagen was 20 jaar begraven in de zuidelijke provincie Zabul, maar werd onlangs op bevel van Defensieminister Muhammad Yaqoub – de zoon van moellah Omar – opgegraven. Op beelden is te zien hoe de wagen, bedekt onder een plastic zeil, met de hand wordt uitgegraven. “Het voertuig bevindt zich in goede staat”, klinkt het.

Moellah Omar gebruikte de wagen in 2001 om van Kandahar naar Zabul te reizen, kort na het begin van de invasie van Afghanistan. De man stierf in 2013.