Stervende man trouwt nog snel met zijn vriendin... en krijgt nieuw hart als huwelijksgeschenk

Een Italiaanse man die op sterven na dood was, heeft een wel héél gelukkige huwelijksdag achter de rug: enkele uren nadat hij nog snel trouwde met zijn verloofde, kreeg hij tegen alle verwachting in alsnog een nieuw hart.

Maurizio Calorio, een 47-jarige man uit Turijn, kreeg vorige maand een hartaanval. Zijn leven hing aan een zijden draadje, dus besliste hij om nog snel te trouwen met zijn verloofde. “Ons huwelijk stond gepland voor september, maar de kans was klein dat hij dat nog zou halen”, vertelt Silvia Duca (42) aan Italiaanse media.

De man was inmiddels ook op de wachtlijst voor een transplantatie-orgaan geplaatst, maar zonder succes. Tot enkele uren na zijn huwelijk, toen Calorio te horen kreeg dat er een geschikt hart was gevonden in Napels. Na een zeven uur durende operatie is de man inmiddels alweer aan de beterhand en zou volgens zijn dokters volledig moeten herstellen. “Er vond die avond een mirakel plaats”, aldus Duca. “We zaten in het duister, maar dit geschenk maakt ons gelukkig. Nu kunnen we onze drie maanden oude dochter samen opvoeden, en samen oud worden.”