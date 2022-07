Puigdemont trekt aan kortste eind in procedure over erkenning als Europarlementariër

Het Europees Hof van Justitie heeft woensdag het beroep van gewezen Catalaans president Carles Puigdemont en zijn vroegere minister Tonì Comin onontvankelijk verklaard. Beiden leven in ballingschap in België. Puigdemont had het beroep aangetekend tegen de weigering van de oud-voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, om hen te erkennen als Europees Parlementslid met de bijhorende rechten.

De procedure was een van de vele die de gewezen Catalaanse leiders hadden aangespannen. Spanje eist hun overlevering wegens rebellie en verduistering, nadat ze op 1 oktober 2017 een onafhankelijkheidsreferendum hadden georganiseerd. Volgens Madrid was dat onwettig.

Puigdemont en Comin, die in Waterloo wonen, raakten in mei 2019 verkozen in het Europees Parlement. Een paar dagen later weigerde de voorzitter van de assemblee, David Sassoli, om hen te erkennen als toekomstige parlementsleden. Hun namen stonden niet op de officiële lijst van verkozen kandidaten die de Spaanse autoriteiten hadden overgemaakt.

Het EHJ besloot woensdag dat het niet te wijten was aan Sassoli dat de twee hun mandaat niet konden opnemen en zetelen in het parlement. Volgens het EHJ was dat het gevolg van de toepassing van het Spaanse recht zoals dat aan hem werd gecommuniceerd.

Pas zes maanden later konden Puigdemont en Comin hun mandaat opnemen, na een arrest van het EHJ over een van hun medestanders, Oriol Junqueras. Sassoli meende dat het ook van toepassing was op hen.

Het Europees Parlement hief vervolgens de parlementaire onschendbaarheid op van Puigdemont en Comin, en van hun vrouwelijke collega Clara Ponsati, die ook in ballingschap in België leeft. Maar eind mei gaf het EHJ hun parlementaire onschendbaarheid terug, tenminste voorlopig, in afwachting van een uitspraak ten gronde.

Er is nog beroep mogelijk tegen de uitspraak van woensdag.