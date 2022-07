Vrijdag recordjackpot van 230 miljoen euro te winnen met EuroMillions

Dinsdag kon geen enkele speler de inzet van 217 miljoen euro verzilveren, waardoor het bedrag vrijdag voor het eerst stijgt naar 230 miljoen. De vorige recordjackpot stond op 220 miljoen euro.

Als er op vrijdag weer geen winnaar uit de bus komt, blijft het bedrag nog vier trekkingen geplafonneerd. Als er bij de vijfde trekking geen winnaar is in rang 1, dan wordt de jackpot verdeeld over de winnaars in rang 2 of de eerstvolgende cyclus met minstens een winnaar.

Als de jackpot wordt gewonnen, wordt het maximumbedrag voor de volgende cyclus verhoogd tot 240 miljoen euro.

EuroMillions is een trekkingsspel van de Nationale Loterij en wordt georganiseerd in negen Europese landen: België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg. De grootste jackpot die een Belg ooit won, was in oktober 2016 toen een Brusselaar 168 miljoen euro op zijn rekening mocht bijschrijven. In mei was een Brits koppel op slag 216 miljoen euro rijker toen de cijfers op een lotje vielen. Hun eerste aankoop met het geld: een tweedehands Volvo.