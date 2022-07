Kind (8) sterft nadat religieuze groep voor haar bidt, maar niet helpt: 14 verdachten beschuldigd

Twaalf leden van een religieuze groep zijn aangeklaagd voor de moord op een meisje van 8 in Australië. Ook de ouders van het kind zijn in staat van beschuldiging gesteld.

Elizabeth Struhs (8) stierf op 7 januari in haar huis in Rangeville, in het zuiden van Queensland. Naar verluidt zou het meisje ongeveer 6 dagen lang medische hulp nodig gehad hebben en die niet gekregen hebben. Het was pas op 8 januari, een dag na haar dood, dat de hulpdiensten verwittigd werden. Na onderzoek bleek dat het kind aan diabetes lijdt en dagenlang niet de insuline kreeg die ze nodig had.

Eerder al werden de ouders van het kind - een 47 jaar oude vrouw en een man van 50 - opgepakt en aangeklaagd voor foltering, moord en het weigeren van medische hulp. In totaal zijn er nu 14 verdachten in de zaak. De speurders vermoeden dat iedereen in die periode aanwezig was in de woning, maar dat niemand hulp zocht. “Nochtans was men op de hoogte dat het kind al gezondheidsproblemen had”, klinkt het bij de politie. “De 14 verdachten - tussen 19 en 65 jaar oud - kozen ervoor om dit kind het recht op medische hulp te ontzeggen.”

De ouders van het kind, Jason en Kerrie Struhs, maken deel uit van een kleine, maar erg samenhangende religieuze groep in het stadje Toowoomba. De groep is niet gelinkt aan een bekende kerk. Volgens de politie zouden de aanwezigen vooral gebeden hebben om de gezondheid van het kind te laten verbeteren, maar haar niet geholpen hebben.