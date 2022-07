Politie zoekt vermiste Brusselse agent die dienstwapen bij zich heeft

Een Brusselse politieagent is sinds dinsdag als vermist opgegeven. De dertiger, die zijn dienstwapen bij zich draagt, vertrok dinsdagochtend uit zijn woning in het Waals-Brabantse Rebecq en is sindsdien spoorloos. Dat heeft het parket van Waals-Brabant woensdagmiddag gemeld.

Frédéric Gonzalez Moradiellos verliet dinsdagochtend omstreeks 10 uur zijn huis aan de Rue du Petit-Bruxelles in Rebecq. Er werd een grote zoekactie gehouden in Waals-Brabant en in de omgeving van Brussel, maar woensdagmiddag was er nog geen spoor van de man. Frédéric is 1,70 meter groot en sportief gebouwd. Hij heeft kort donker haar. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning.

De 35-jarige werkte voor de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Hij verhuisde onlangs naar Waals-Brabant. De zoektocht naar Frédéric Gonzalez Moradiellos wordt woensdagnamiddag voortgezet.