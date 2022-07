Duitse regering wil verblijfsrecht voor migranten zonder papieren

In de plannen is “een verblijfsrecht voor kansen” (Chancen-Aufenthaltsrecht) opgenomen. Dat betekent dat mensen zonder geldige papieren een verblijfsvergunning kunnen krijgen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moesten ze op 1 januari 2022 al minimum vijf jaar in Duitsland verblijven, goed geïntegreerd zijn in de samenleving en de grondwettelijke waarden onderschrijven. Ook mogen ze geen strafbare feiten hebben gepleegd of hun identiteit hebben veranderd.

Het wetsvoorstel, dat nog door de Bondsdag goedgekeurd moet worden, verlengt ook de detentieperiode die vooraf gaat aan de uitwijzing van migranten van maximum drie naar zes maanden. Dat moet de autoriteiten meer tijd geven om de uitwijzing voor te bereiden: de identiteit van de persoon achterhalen, ontbrekende papieren vinden en een vliegticket boeken. Daarnaast wil het wetsvoorstel familieherenigingen van geschoolde werknemers, zoals IT- en informatiespecialisten, vergemakkelijken en meer mensen toegang geven tot taal- en integratielessen.

Het is het eerste voorstel van de centrumlinkse regering die in december aan de macht kwam. Later dit jaar volgen verdere wetsvoorstellen over onder meer de toegang tot het Duitse burgerschap en een puntensysteem voor economische migranten.