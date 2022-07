LIVE. Boris Johnson onder vuur nadat ministers opstappen

Na zijn ontslag als Britse minister van Volksgezondheid heeft Sajid Javid na het wekelijkse vragenuurtje aan de premier in het parlement zijn voormalige kabinetscollega's indirect opgeroepen om Boris Johnson te laten vallen. "Genoeg is genoeg! (...) Niets doen is een bewuste keuze", klonk het woensdag in zijn striemende afscheidsbetoog.

"Degenen onder ons die in de positie zijn om dat te doen, hebben de verantwoordelijkheid om het verschil te maken", want "er is iets fundamenteels mis", aldus Javid. Hij is naar eigen zeggen tot de conclusie gekomen "dat het probleem aan de top zit, en dat daar niets aan zal veranderen", zonder Johnson bij naam te noemen. "Het team is maar zo goed als zijn aanvoerder, en een aanvoerder is maar zo goed als zijn team."

De politicus benadrukte dat "instellingen en integriteit de basis vormen van onze democratie" en dat het volk eerlijkheid verwacht. Zelf heeft hij lange tijd "op een dunne koord gebalanceerd tussen loyaliteit en integriteit", maar "er komt een punt waarop genoeg genoeg is. Ik denk dat dat punt nu bereikt is", dixit Javid.

Sajid Javid legde dinsdagavond zijn functie neer en gaf daarmee het startsein voor een hele reeks andere vertrekken bij de conservatieven. De teller staat intussen op 21, nadat het voorbije uur nog drie andere parlementsmedewerkers zijn opgestapt.