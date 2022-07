Uitbaatster Martine (58) aangeslagen na zware brand in vakantiehoeve: “Pijnlijk om dit te zien bij levenswerk van 10 jaar”

Beauvoorde

Na een zware brand in een loods naast hun vakantieverblijf in hoeve De Boerderie in Beauvoorde (Veurne) moesten 108 kinderen woensdagochtend geëvacueerd worden. Hun kamp werd vroegtijdig stopgezet. “Dit is mijn levenswerk van tien jaar”, reageert uitbaatster Martine Rabaey aangeslagen. “Of deze zomer nog vakantiekampen kunnen doorgaan, is niet zeker. Gelukkig kunnen wel nog kinderen op dagactiviteit komen.”