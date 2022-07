Levenloos lichaam aangetroffen in Molenbeek: slachtoffer doodgeschoten in auto?

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is woensdagochtend een levenloos lichaam aangetroffen. Dat meldt La Capitale en bevestigt het parket van Brussel. Meer info wordt er niet vrijgegeven, want de parketmagistraat is nog ter plekke om de nodige vaststellingen te doen.

Het slachtoffer zou aangetroffen zijn in een wagen en dodelijk getroffen zijn met een kogel, volgens La Capitale. De buurt van de Serenadestraat is afgesloten door de politiediensten om de nodige onderzoeken uit te voeren. Het is dus ook niet duidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen en of het dodelijk schot door zichzelf of iemand anders is toegediend.

Het is intussen het zoveelste schietincident in het Brussels gewest. Het parket van Brussel maakte eind juni bekend dat er alleen dit jaar al 22 schietpartijen waren in het gewest, waarvan één met dodelijk slachtoffer. Het merendeel van de incidenten vond plaats in Molenbeek.