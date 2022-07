Sébastien Haller verlaat Ajax en moet Erling Haaland doen vergeten bij Dortmund

Borussia Dortmund heeft sinds woensdag zijn beoogde opvolger voor de naar Manchester City vertrokken steraanvaller Erling Haaland beet in de vorm van Sébastien Haller. De 28-jarige Ivoriaanse spits komt over van de Nederlandse landskampioen Ajax en ondertekende een overeenkomst tot de zomer van 2026 in het Signal Iduna Park.

Verschillende media maken gewag van een afkoopsom van 31 miljoen euro plus bonussen. Haller is daarmee een van de duurste ingaande transfers bij de Duitse vicekampioen. Het ontving evenwel 75 miljoen euro van City voor Haaland.

De Bundesliga is overigens geen onbekend terrein voor Haller. Van 2017 tot 2019 stond hij onder contract bij Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt, waarmee hij het zelf tot de laatste vier wist te schoppen in de tweede grootste Europese clubcompetitie. Nadien kwam hij uit voor West Ham United, alvorens naar Amsterdam te verkassen.

In het afgelopen seizoen in de Eredivisie trof Haller 21 keer raak en daarmee had hij een belangrijk aandeel in de landstitel.