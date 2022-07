Deze keer geen “dubbele boeking”, maar dezelfde boer laat opnieuw Chirogroep vlak voor kamp in de steek

Al maanden kijken de jongens en meisjes van Chiro Iris uit Dilbeek uit naar hun zomerbivak naar Hotton, een typisch Ardeens dorpje dichtbij Durbuy. Maar net toen de leidingsploeg de laatste voorbereidingen trof, volgde een kort telefoontje dat plots voor grote paniek zorgde.

“De eigenaar van het terrein waar we vanaf 7 juli onze tenten zouden opslaan, belde zondagavond”, zegt Stijn Smeulders, hoofdleider bij Chiro Iris. “Hij vertelde ons dat er iets was misgegaan waardoor de kampsite blijkbaar dubbel geboekt is. We waren dus niet meer welkom. Een boodschap die zo absurd overkwam, dat we het eigenlijk niet geloofden.”

Om na te gaan of het terrein echt wel bezet was, zakten enkele leden van de leidingsploeg af naar Hotton. “De man bleek ons geen blaasjes wijs te maken”, gaat Smeulders verder. ”De vereniging die haar tenten had opgezet op het terrein kon ook een contract voorleggen.”

Oplossing in de maak

Diep teleurgesteld vertrok de groep richting Dilbeek, waar meteen een grote zoekactie naar een nieuw terrein werd opgestart. “Onze oproep werd in geen tijd massaal gedeeld op sociale media. Het medeleven is gigantisch en dat doet ons ontzettend veel deugd”, zegt Stijn. ”We kregen ook een paar concrete voorstellen en konden meteen aan de slag. Intussen vonden we een terrein in Nassogne waardoor we tijdig op kamp kunnen.”

Overlast beu

De zaak lijkt sowieso wel een staartje te krijgen, want intussen weerklinkt ook een soortgelijk verhaal bij Chiro Hombeek. De jeugdvereniging uit het Mechelse zou normaal gezien op 18 juli haar tenten opslaan op een terrein van dezelfde eigenaar.

“Ook wij kregen enkele dagen geleden een telefoontje met de boodschap dat we niet meer welkom zijn”, zegt Koen Lauwers, volwassen begeleider bij Chiro Hombeek. “Bij ons wel niet met de smoes dat er een dubbele boeking liep. De man vertelde dat zijn vader de overlast beu was, en er dus geen groepen meer mochten komen. Hij deed nog een voorstel over een alternatief terrein, maar dat stelde echt niets voor.”

Geen vuiltje aan de lucht

Chiro Hombeek voelt zich zwaar in de steek gelaten door de man en hecht totaal geen geloof aan zijn smoesjes. “Een maand geleden waren we er nog met de kookploeg”, laat Koen weten. “Toen kregen we nog een korte rondleiding en was er geen vuiltje aan de lucht.”

De vereniging uit Hombeek zocht en vond intussen net als de jeugdbeweging uit Dilbeek een nieuw terrein in de buurt. “We hebben geluk en vonden relatief snel een andere locatie”, zegt Lauwers. ”Maar daarmee was de kous voor ons nog niet af. Het duurde namelijk nog even vooraleer de man van ons oorspronkelijk terrein het voorschot van 1.300 euro terugbetaalde. Hij beloofde dat enkele dagen lang, maar pas woensdagavond stond het geld op onze rekening.”