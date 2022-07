Seraing versterkt zich met Franse verdediger

Seraing heeft woensdag haar zesde inkomende transfer vastgelegd. De 22-jarige Franse verdediger Sandro Trémoulet maakt de overstap van de Franse derdeklasser FC Sète. Hij ondertekende in Luik een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

Seraing versterkte zich eerder met verdedigers Sergio Conceiçao (CF Estrela) en Marvin Tshibuabua (Saint-Etienne) en middenvelders Sambou Sissoko (Stade Reims), Valentin Guillaume (Virton) en Christophe Lepoint (Moeskroen).

Seraing verzekerde zich het voorbije seizoen via de barrages van het behoud in de Jupiler Pro League. Over twee wedstrijden werd RWDM met 1-0 over de knie gelegd.