Onze overheid heeft slechts vier atoomschuilkelders. Maar als er een nucleaire dreiging zou zijn, is er geen enkele echt bruikbaar door verschillende oorzaken. Volgens minister Annelies Verlinden moeten we ons in een dergelijke noodsituatie tot “alternatieve middelen” richten, bijvoorbeeld “schuilen in het midden van je benedenverdieping, ver van deuren en ramen”.