Fietsen met psychiatrische patiënten en jeugddelinquenten: zo zal koningin Mathilde haar 50ste verjaardag vieren

Koningin Mathilde wordt 50 jaar op 20 januari 2023. In de aanloop naartoe zal ze in de tien provincies van het land en in het Brussels Geweest gaan wandelen en fietsen met onder anderen psychiatrische patiënten, blinde mensen en jeugddelinquenten.

Van haar ronde verjaardag wil Mathilde gebruikmaken om een “positieve boodschap rond mentaal welzijn in ons land uit te dragen”, meldt het koninklijk paleis. Onder het motto Samen in beweging voor het mentale welzijn zal ze een fiets- of wandeltocht afleggen met mensen en organisaties die daarmee begaan zijn. Het is de bedoeling dat ze tussen juli en januari elk van de tien provincies en het Brussels Gewest aandoet.

De koningin, psychologe en logopediste van opleiding, trapt haar initiatief volgende week woensdag af in West-Vlaanderen. Daar zal ze fietsen met slechtziende en blinde bewoners van Licht & Liefde, en met personen met een beperking of kwetsbaarheid van andere projecten.

De komende maanden zal Mathilde in Oost-Vlaanderen fietsen met medewerkers en jongeren van jeugdwelzijnswerking De Plek, G-wielrenners en brandwondenpatiënten. In Luik zal ze wandelen met jongeren die bijzondere zorg nodig hebben en in een instelling geplaatst zijn, in Namen met psychiatrische patiënten en zorgpersoneel van de Waalse Liga voor Mentale Gezondheid, en in Antwerpen met de medewerkers van jeugdzorg Young Fenix.

De focus ligt op het sportieve karakter van de tocht en de informele ontmoetingen met de mensen die meerijden of -wandelen, aldus het paleis.