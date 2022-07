“De zinkende schepen verlaten de rat”: zijn Boris Johnsons negen levens nu echt op?

Sinds dinsdag keerden al minstens 15 Britse ministers Boris Johnson de rug toe. “Voor het eerst zien we hoe zinkende schepen de rat verlaten”, sneerde de oppositie in het parlement naar de regering. Maar premier Johnson wil van geen wijken weten. “Jullie willen mij weg omdat jullie weten dat ik met mijn beleid de volgende verkiezingen zo win.” Gaan ze over het Kanaal nu vacatures uitschrijven en kan Johnson back to business, of heeft de premier zijn lot niet langer in eigen handen?