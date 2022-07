Schutter Chicago overwoog ook in andere staat het vuur te openen

De jongeman die maandag het vuur opende op een parade voor de Amerikaanse nationale feestdag in Highland Park, bij Chicago, “overwoog ernstig” om ook in Madison, in de buurstaat Wisconsin, het vuur te openen. Dat meldt de politie woensdag tijdens een persconferentie.

De 21-jarige Robert Crimo bekende woensdag dat hij wel degelijk achter de schietpartij in Highland Park zat. Hij zei ook tot in Madison te zijn gevlucht voor hij werd opgepakt en “ernstig te hebben overwogen het wapen dat in zijn wagen lag te gebruiken voor een andere aanval” toen hij daar festiviteiten zag voor de 4th of July. De tweede aanval was niet gepland, in tegenstelling tot de aanval in Chicago, die de dader wekenlang voorbereidde, zegt de politie.

Bij de schietpartij van maandag vielen zeven doden en een dertigtal gewonden. Sommige media maakten woensdag melding van een achtste dode, maar dat sprak de politie tegen.

Crimo werd dinsdag in verdenking gesteld van zeven moorden en riskeert levenslang zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Hij moest woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen, die weigerde om hem voorlopig vrij te laten.

Op 28 juli verschijnt Crimo opnieuw voor de rechter.