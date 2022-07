Kleine bootjes, big business: de miljoenenindustrie van de mensensmokkelaars

Honderden agenten hebben in zes landen, waaronder België, tegelijk een van de grootste netwerken van mensensmokkelaars ooit opgerold. De bende met Iraaks-Koerdische roots zou in anderhalf jaar tijd ruim 10.000 migranten naar Engeland hebben overgebracht. Allemaal met kleine opblaasbootjes “made in China”. Een miljoenenbusiness.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2019 en de reisbeperkingen die daarmee gepaard gingen, wagen meer migranten de oversteek van Europa naar Engeland met krakkemikkige opblaasbootjes dan als verstekeling in vrachtwagens. De politie van zes landen, waaronder België, heeft een bende opgerold die zich gespecialiseerd had in dit soort bijzonder gevaarlijke oversteken. In nauwelijks anderhalf jaar tijd zou die bende zo’n 10.000 migranten uit het Midden-Oosten en Oost-Afrika naar Engeland hebben overgezet. Goed voor een omzet van 15 miljoen euro.

Loodsen vol rubberbootjes

Op vraag van ons land vond afgelopen mei in Engeland een aanhouding plaats van een kopstuk van de bende. Die aanhouding leidde tot de grootste internationaal gecoördineerde politieactie ooit tegen dergelijke smokkelpraktijken.

Honderden politiemensen voerden tegelijk in zes Europese landen meer dan 50 huiszoekingen uit. Zij hadden ruim 70 verdachten in het vizier, waarvan er uiteindelijk 39 werden aangehouden. Tijdens de actie werden 1.200 reddingsvesten, ongeveer 150 rubberbootjes, een 50-tal buitenboordmotoren, 40.000 euro cash, vuurwapens en voertuigen in beslag genomen.

Volgens de speurders bevinden de kopstukken van de organisatie zich nog altijd in Irak, Afghanistan en Eritrea, de “wingebieden” waar ze hun slachtoffers omgerekend 2.500 tot 3.500 euro per persoon wisten af te troggelen voor de risicovolle reis naar Engeland. De kandidaten voor de overzet werden via verscheidene kanalen naar onderduikadressen in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland overgebracht. Daar wachtten ze tot het licht op groen werd gezet voor de finale oversteek.

Duitsland centraal

De organisatie in het Duitse Osnabrück bracht op verschillende plaatsen alles in gereedheid om die oversteek waar te maken. Opblaasbare bootjes van allerlei formaten werden aangekocht, meestal in China en aangevoerd via Turkije. Voor de grotere boten werden buitenboordmotoren voorzien. Om elke opvarende gerust te stellen, werden massa’s reddingsvesten aangekocht.

De bootjes werden systematisch naar Noord-Frankrijk gebracht, meestal met (huur)auto’s met Duitse nummerplaten. Eindbestemming: de streek tussen Calais en Duinkerke, daar waar de oversteek naar Engeland het kortst is, en waar ook heel wat migranten staan te popelen om de oversteek voor eender welke prijs te wagen. “Soms worden er tot 15 bootjes tegelijk te water gelaten. Met slechts 50 procent slaagkans”, aldus de Franse politie.

Prijzen stijgen

Dat schrikt kandidaten nochtans niet af, bewijzen de cijfers. “Vorig jaar waagden 50.000 migranten de oversteek in een opblaasbootje naar Engeland. Dat is driemaal zoveel als in 2020. Slechts 28.000 haalden het. Dit jaar schatten wij de geslaagde oversteken van migranten al op meer dan 11.000. Door verscherpte politiecontrole op het fenomeen daalt de slaagkans, maar stijgt de prijs van de oversteek. De smokkelaars zouden er in 2022 al 30 miljoen euro aan verdiend hebben”, aldus politiebronnen.