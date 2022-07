Club Brugge casht en verkoopt Loïs Openda aan het Franse RC Lens, dat Rode Duivel aankondigt met leuke video

Openda ontbolsterde het voorbije seizoen helemaal met 24 goals en 6 assists in 50 officiële wedstrijden bij Vitesse. Club Brugge wilde hem een volwaardige kans geven in de hoofdmacht, maar de snelle spits verkoos zelf een transfer. Zijn bestemming is nu bekend. Racing Lens beëindigde de Ligue 1 vorig seizoen als zevende.

Openda stond sinds 2015 onder contract bij blauw-zwart, dat hem overnam uit de jeugdopleiding van Standard. Een echte doorbraak in het eerste elftal kwam er niet, ondanks 53 officiële optredens, met daarin vijf goals en vier assists. De voorbije twee seizoenen werd hij uitgeleend aan Vitesse en daar kwam hij helemaal boven water.

De spits is ook al jaren een uitblinker bij de Belgische beloften. Hij is er met dertien goals inmiddels topschutter aller tijden. In de kwalificaties op weg naar het EK van 2023 scoorde hij zeven keer in evenveel matchen. Een eerste cap voor de Rode Duivels kon niet uitblijven en die kwam er ook in juni. Bij zijn eerste invalbeurt scoorde hij ook meteen tegen Polen (6-1-zege).