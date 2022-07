Southampton rondt transfer van Belgisch talent Roméo Lavia af: “Ik sta te trappelen”

“Ik ben heel blij om deze club te vervoegen”, zei Lavia op de clubwebsite. “Ik denk dat deze club een cultuur heeft met jonge spelers. Toen ik hoorde van de interesse, stond ik al te trappelen. Jongeren krijgen hier de kans zich te ontwikkelen. Ik ben erg enthousiast.”

“Mijn avontuur bij Manchester City is ten einde gekomen”, zo schreef onze landgenoot eerder op de dag op sociale media. “Ik wil iedereen bij de club bedanken voor de voorbije twee jaar. Ik ben hier een betere speler en mens geworden. Het was een eer voor deze club op het hoogste niveau te mogen debuteren.”

Lavia is een achttienjarige verdedigende middenvelder die twee jaar geleden transfervrij overkwam van RSC Anderlecht, waar hij een profcontract naast zich neerlegde om de overstap naar Engeland te maken. Voordien had Lavia acht seizoenen in de Brusselse jeugdacademie doorgebracht.

Bij City vierde hij afgelopen seizoen zijn debuut in het A-elftal. Dat was eind september in het League Cup-duel tegen Wycombe. Bij die ene basisplaats bleef het ook. In de derde ronde van de FA Cup tegen Swindon Town mocht hij zeven minuten opdraven.