Binnenkort kan je zelf beleggen in de lokale school: “Je kan rekenen op een heel stabiele bron van inkomsten”

In het vorige project ‘Scholen van morgen’ zijn 182 scholen gebouwd of gerenoveerd. — © foto Joren De Weerdt

Binnenkort kunnen spaarders hun geld investeren in de school om de hoek. Het gaat over scholen die gebouwd worden in samenwerking met de private sector. De Vlaamse regering heeft zopas het licht op groen gezet voor een investering van 400 miljoen euro, goed voor 27 nieuwe scholen of 20.000 stoeltjes.

‘Scholen van Vlaanderen’. Zo heet het nieuwe project – na het eerdere ‘Scholen van Morgen’ – om scholen te bouwen volgens de zogenaamde DBFM-formule. Daarbij werkt de Vlaamse overheid samen met de private sector. Door privaat kapitaal aan te trekken, kunnen er sneller nieuwe scholen komen dan wanneer de Vlaamse overheid alles uit de eigen begroting moet halen.

Dat is nodig, want onze scholen zijn hopeloos verouderd en in verschillende regio’s zijn simpelweg te weinig stoeltjes. Op 1 januari 2021 stonden 1.751 scholen op de wachtlijst voor een renovatie of nieuwbouw, goed voor liefst 3,68 miljard euro. De scholen van Gemeenschapsonderwijs (GO!) zitten daar zelfs niet bij, want die krijgen geld voor scholenbouw via een aparte procedure.

Met Scholen van Vlaanderen gaat een investeringsgolf van 1 miljard euro gepaard. De Vlaamse regering keurde nu een eerste schijf van 400 miljoen euro goed. Daarmee kunnen 27 nieuwe scholen gebouwd worden, verspreid over heel Vlaanderen.

In een DBFM-formule is het de private partner die de scholen financiert en bouwt, in samenspraak met de schoolbesturen. Die laatsten betalen 30 jaar lang een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ om de gebouwen te mogen gebruiken, waarna ze er eigenaar van worden.

“Veilige belegging”

Voor het eerst zullen ook spaarders hun geld in die scholen kunnen stoppen. In september wordt een overheidsopdracht voor een DBFM-vennootschap in de markt gezet, waarna de opdracht in 2023 toegewezen zal worden. Typisch tekenen grote spelers daar op in. Bij Scholen van Morgen waren dat vastgoedgroep AG Real Estate en BNP Paribas. Pas wanneer alle scholen zijn gebouwd – en beleggers geen risico lopen door bijvoorbeeld een misgelopen bouwvergunning – kunnen spaarders er op intekenen. Dat zal dus nog enkele jaren duren.

Volgens het kabinet van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) gaat het om een heel veilige belegging, omdat je zeker bent dat die scholen de komende decennia effectief gebruikt worden. “De Vlaamse overheid staat in voor 80 procent van de beschikbaarheidsvergoeding, dus je kan als belegger rekenen op een heel stabiele bron van inkomsten onder de vorm van dividenden”, zegt de woordvoerder van Weyts.

Dit zijn de eerste ‘Scholen van Vlaanderen’

Bornem, vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem, Secundair onderwijs, + 3.629 m²

Antwerpen, Koninklijke Balletschool, Secundair onderwijs, + 7.229 m²

Antwerpen, Stedelijke Kleuterschool De Musjes, Basisonderwijs, + 5.011 m²

Merksem, Lucerna College, Secundair onderwijs, +10.296 m²

Vosselaar, Gemeentelijke Basisschool Centrum, Basisonderwijs, + 2.716 m²

Mortsel, Gesubsidieerd Technisch Instituut (Secundair onderwijs) en Jenaplanschool Lieven Gevaert (Basisonderwijs), +13.523 m²

Antwerpen, KOCA Secundair Onderwijs, Buitengewoon Onderwijs, + 8.578 m²

Brasschaat, GO! Technisch Atheneum, Secundair onderwijs, + 5.000 m²

Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Jozefscollege, Secundair onderwijs, + 3.070 m²

Sint-Pieters-Woluwe, GO! Campus Sint-Pieters-Woluwe, Secundair onderwijs, + 7.200 m²

Huizingen, Gemeentelijke Basisschool, Basisonderwijs, + 5.130 m²

Zaventem, Kunstacademie, Deeltijds Kunstonderwijs, + 3.977 m²

Vilvoorde, TechnOV, Secundair onderwijs, + 4.834 m²

Vilvoorde, Stedelijke Basisschool Kinderkoppen, Basisonderwijs, + 4.123 m²

Vilvoorde, GO! Technisch Atheneum De Brug, Secundair onderwijs, + 8.300 m²

Poperinge, Stedelijke Academie voor Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst, Deeltijds

Kunstonderwijs, + 4.681 m²

Tielt, Stedelijke Academie Muziek en Woord, Deeltijds, Kunstonderwijs, + 8.130 m²

Zonnebeke, Gemeentelijke School De Regenboog, Basisonderwijs, + 1.667 m²

Brugge, Ter Groene Poorte, Internaat Elckerlyc, Internaat Huyze Komvest, Secundair onderwijs, + 7.704 m²

Zwevegem, Kunstacademie, Deeltijds Kunstonderwijs, + 3.454 m²

Bilzen, Instituut Katholiek Secundair Onderwijs, Technisch Instituut Sint-Jozef, Secundair onderwijs+ 15.556 m²

Genk, Provinciale School De Wissel, Buitengewoon Onderwijs, + 7.500 m²

Koersel, Stedelijke basisschool, Basisonderwijs, + 3.885 m²

Aalst, GO! TechniGO Campus Voorstad, Secundair onderwijs, + 5.000 m²

Sint-Niklaas, GO! Campus Noord, Secundair onderwijs, + 9.300 m²

Sint-Gillis-bij-Dendermonde, Stedelijke Basisschool De Toverboon, Basisonderwijs, + 2.775 m²

Kaprijke, De Kap(r)oenen, Basisonderwijs, + 2.041 m²