Al 18 exotische schildpadden gevangen in Gentse waterlopen met speciale val: “Ze eten zelfs eendenkuikens”

Sinds twee maanden staan op verschillende plaatsen in Gent kooien in het water. Het zijn vallen om exotische waterschildpadden mee te vangen, want die verstoren het ecologisch evenwicht. “We hebben een overeenkomst met vzw Rato, die gespecialiseerd is in het beheer van invasieve planten en dieren en de vallen plaatste”, zegt schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit).

Onder andere aan de Scheldekaai bij het Keizerpark, in park de Pélichy in de Oude Brusselseweg en de Pontstraat in Afsnee staan kooien. Zo werden al 18 lettersierschildpadden gevangen, zoals roodwangschildpadden. “Op basis van waarnemingen plannen we ook prospecties en het plaatsen van vallen op andere locaties, zoals de vijvers van het Claeys-Bouüaertpark en Frans Tochpark”, klinkt het.

Diervriendelijk

“Het is een diervriendelijke val waarin de dieren levend worden gevangen”, zegt De Bruycker. “Ze gaan naar VOC Merelbeke of SOS Reptiel, waar ze een beter en rustig onderkomen hebben.” De beestjes overleven er de winter en kunnen er stressvrij leven, zonder de natuur verder schade te berokkenen. (Lees verder onder foto)

© David Van Hecke

“De schattige diertjes zijn alleseters en hebben een negatieve impact op de fauna en flora”, zegt De Bruycker. “Ze knabbelen aan onderwatervegetatie, maar eten ook amfibieën, vissen en zelfs eendenkuikens. We roepen in ieder geval mensen op om deze beestjes niet in de vrije natuur te zetten.”

